Туроператоры рассказали о 50%-ной скидке на путевки в Турцию
Туроператоры рассказали, что путевки в Турцию на лето 2020 года будут продавать с 50%-ной скидкой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Эксперты рассказали, что купить путевку на лето будущего года со скидкой можно будет до конца октября или ноября. После этого их стоимость начнет повышаться.
Специалисты АТОР считают, что летом в 2020 году цены вырастут на 5-15% по сравнению с 2019 годом, сообщил сайт «Русская Планета». Турагентства ожидают, что акции на треть повысят спрос на летний отдых.