Туроператоры рассказали о 50%-ной скидке на путевки в Турцию

Эксперты рассказали, что купить путевку на лето будущего года со скидкой можно будет до конца октября или ноября. После этого их стоимость начнет повышаться.

Специалисты АТОР считают, что летом в 2020 году цены вырастут на 5-15% по сравнению с 2019 годом, сообщил сайт «Русская Планета». Турагентства ожидают, что акции на треть повысят спрос на летний отдых.