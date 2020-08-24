Туроператоры предупредили об опасности «лазеек» в Европу

Например, россияне оформляют медицинские справки для выезда за рубеж, в которых говорится о необходимости лечения. А по возвращению на родину приобретают документ с отрицательным тестом на коронавирус.

Ефремова подчеркнула, что подобные практики являются нарушением закона, за которое как туриста, так и организатора выезда можно привлечь к ответственности.