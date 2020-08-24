24 августа 2020, 18:59
Туроператоры предупредили об опасности «лазеек» в Европу
Надежда Ефремова, глава Правовой службы Ассоциации туроператоров России, рассказала, что российские туристы находят «лазейки», чтобы попасть в Европу, а это нелегально. Об этом сообщила «Газета.ru».
Например, россияне оформляют медицинские справки для выезда за рубеж, в которых говорится о необходимости лечения. А по возвращению на родину приобретают документ с отрицательным тестом на коронавирус.
Ефремова подчеркнула, что подобные практики являются нарушением закона, за которое как туриста, так и организатора выезда можно привлечь к ответственности.