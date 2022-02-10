Туроператоры предупредили о росте цен на путешествия из-за идеи Ростуризма

В Ростуризме разработали законопроект, который не нашел отклика у участников рынка. Из-за нового механизма финансовых гарантий нагрузка на туроператоров может вырасти, а стоимость туров по РФ — подняться на 20%.

Представленный ведомством документ, сообщила газета «Известия», получил 283 отрицательных отзыва. Положительных было всего восемь.

Основным нововведением в проекте закона стала компенсация в размере 40 тысяч рублей, которую предложили выдавать каждому туристу за несостоявшийся тур. Разработчики назвали сумму предельно возможной, но гарантированной.

В РСТ задались вопросом, почему в Ростуризме установили подобный верхний предел выплат. В комитете Госдумы по туризму тоже поинтересовались, как будут обстоять дела с турами дороже 40 тысяч.

Если поездка сорвалась не по вине туриста, человек обычно хочет вернуть 100% потраченных средств, заметили в общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей».

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин уверен, что нововведения в итоге повысит финансовую нагрузку на туроператоров, а стоимость путевок в итоге вырастет. Участники рынка с ним согласились. Однако в Ростуризме полагают, что новый закон только повысит благонадежность операторов, но не окажет влияние на цены.