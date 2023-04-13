Путешествия 13 апреля 2023, 18:31 Туроператоры познакомились с достопримечательностями Нижнего Новгорода

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Туроператоры из 35 регионов России и зарубежья приняли участие в рекламно-информационном туре по Нижнему Новгороду. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент развития туризма и внешних связей мэрии.

В город приехали представители московских, калининградских, самарских, калининградских, саранских, казанских, сухумских и минских туроператоров. Они посетили знаковые места региона, познакомились с местными достопримечательностями.

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Тур проводился для того, чтобы представители сообщества могли наладить деловые связи и обмен туристами из разных городов.

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