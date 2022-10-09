Туроператоры рассказали о ситуации с покупками путевок в Крым | 360°

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Туроператоры рассказали о ситуации с покупками путевок в Крым

АТОР сообщил, что ситуация с туристами в Крыму стабилизировалась

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Ситуация с туристами в Крыму нормализовалась. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам операторов, объем аннуляций туров не превышает 25% от уже запланированных поездок.

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«Есть и новые бронирования, в том числе на ближайшие даты», — сообщили представители ведомства.

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Также туроператоры рассказали, что по состоянию на воскресенье, 9 октября заезды и выезды туристов из Крыма ведутся в плановом порядке.

Кроме того, планировавшим закончить отдых в республике в субботу продлили пребывание еще на один день. При этом с туристов не брали дополнительной оплаты. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что эти затраты будут компенсированы из бюджета региона.

По данным АТОР, 8 октября действительно отмечалось нестандартное количество отмен туров. Однако в основном это коснулось только поездок на ближайшие даты. При этом количество отмененных туров не превышает показатель в 25%.

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