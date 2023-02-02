02 февраля 2023, 01:58
Туроператоры остались без «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам
Минэкономразвития не продлило «ковидную» отсрочку туроператорам на возврат денег туристам
Туроператоры больше не могут воспользоваться отсрочкой по возврату денег туристам за туры, которые отменили из-за пандемии. Минэкономразвития не стало продлевать действие постановления правительства, сообщили «Известия».
Речь идет о постановлении № 1073, срок действия которого истек 31 декабря 2022 года. Министерство отказалось продлить его на 2023 год.
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«Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено», — пояснили в Минэкономразвития.
По данным ведомства, в апреле 2022 года долг туроператоров перед клиентами составлял 40 миллиардов рублей. К декабрю эта цифра снизилась до 1,5 миллиарда рублей. В министерстве заявили, что сейчас пытаются найти альтернативные способы защиты туристов и сохранения устойчивости отрасли.
«Мы ждем предложений от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед туристами», — сказали в ведомстве.
Как пояснил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, туроператоры не выплатили все долги, так как некоторые направления до сих пор не открылись. В качестве примера он привел страны Европы и Китай.
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