Путешествия 02 февраля 2023, 01:58 Туроператоры остались без «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам Минэкономразвития не продлило «ковидную» отсрочку туроператорам на возврат денег туристам Unsplash

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Туроператоры больше не могут воспользоваться отсрочкой по возврату денег туристам за туры, которые отменили из-за пандемии. Минэкономразвития не стало продлевать действие постановления правительства, сообщили «Известия».

Речь идет о постановлении № 1073, срок действия которого истек 31 декабря 2022 года. Министерство отказалось продлить его на 2023 год.

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«Отсрочка действовала более чем 2,5 года, это очень много. Более 90% долгов за этот период было погашено», — пояснили в Минэкономразвития.

По данным ведомства, в апреле 2022 года долг туроператоров перед клиентами составлял 40 миллиардов рублей. К декабрю эта цифра снизилась до 1,5 миллиарда рублей. В министерстве заявили, что сейчас пытаются найти альтернативные способы защиты туристов и сохранения устойчивости отрасли.

«Мы ждем предложений от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед туристами», — сказали в ведомстве.

Как пояснил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, туроператоры не выплатили все долги, так как некоторые направления до сих пор не открылись. В качестве примера он привел страны Европы и Китай.