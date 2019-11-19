Туроператоры определили среднюю стоимость путешествий в новогодние праздники

По информации издания, около 70% россиян планируют провести новогодние праздники вне дома.

Майя Ломидзе подчеркнула, что в 2019 году цены на бюджетные путешествия с чартерным перелетом и без экскурсий снизились по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

«Средняя цена продаваемых туров практически на всех экзотических направлениях, за исключением Турции из-за того, что там меньше перелет, и чуть-чуть за ОАЭ, порядка 75 — 80 тысяч рублей. Это неделя, размещение три звезды, с завтраком или системой „все включено“», — пояснила Ломидзе.

На тех же условиях можно провести зимние каникулы в Турции, потратив 35 — 40 тысяч рублей. По словам Ломидзе, это условно-продаваемая цена.