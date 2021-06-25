Туроператоры объявили о критическом падении продаж путевок на курорты Кубани

Продажи туристических путевок в Краснодарский край с заездами на июль упали на 30%, на август — на 80%. Отпускники массово отказываются от поездок из-за введения в регионе ограничений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ассоциацию туроператоров (АТОР).

На сайте ассоциации опубликовано официальное обращение к правительству, Ростуризму и губернатору Краснодарского края с призывом смягчить ограничения для приезжающих на отдых и не допустить срыва курортного сезона.

В тексте говорится, что требование к отелям принимать с 1 августа только привитых гостей невозможно выполнить технически. Для получения сертификата о полной вакцинации с учетом промежутка в 21 день между инъекциями туристам нужно сделать первую прививку на следующей неделе.

«В АТОР поступили сотни писем и звонков от туристов, которые жалуются, что технически не успеют сделать прививку, и возмущенных тем, что зарубежные направления оставляют туристу выбор — ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а российские курорты не оставляют такого выбора», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что решение о приеме только вакцинированных гостей ударит по туристическим компаниям, которые вынуждены будут вернуть деньги клиентам. Спрос на курорты Краснодарского края упадет минимум в два раза.

Для решения этой ситуации АТОР предлагает принимать гостей, как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным тестом ПЦР, как это делают другие страны.

Как напомнило Ura.ru, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, что с 1 июля заселяться в гостиницы и пансионаты будут только вакцинированных туристов или с отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 августа единственным условием нахождения туриста на курорте станет сертификат о вакцинации от коронавируса.

Сегодня Вениамин Кондратьев объявил, что любой отель региона превратят в обсерватор, если там обнаружат зараженных коронавирусом. Он пояснил, что принимаемые меры позволят сохранить курортный сезон до осени.