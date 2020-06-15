Туроператоры объяснили, почему ЕС может отказаться открывать границы для россиян

Отмечается, что страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля будут открыты границы, однако Россия с большой вероятностью в этот перечень не попадет.

Специалисты предположили, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования коронавирусом в стране еще велико. Кроме того, Россия не сможет соответствовать принципам взаимности — сроки открытия наших границ остаются неизвестными.

В список «третьих стран», которым разрешат въезд с 1 июля, уже попали Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

«Как говорится в материалах ЕК, «эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС», — пояснили в АТОР.

Границы внутри Евросоюза планируют открыть с 15 июня, а внешние — держать закрытыми до 30 июня.