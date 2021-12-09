Туроператоры назвали выгодные страны для путешествий на Новый год

На Новый год по оптимальным ценам можно будет съездить в Турцию, Египет и ОАЭ. Такими данными поделились президент Союза туристических агентств Сергей Голов и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова с URA.RU.

«Во-первых надо сказать об Египте. Турагент всегда подберет тот тур, который по деньгам устроит туриста. Дальше — новогодняя Турция. В новогодние каникулы некоторые турецкие отели тоже принимают российских туристов. И Арабские Эмираты. Турагент тоже на любые денежные ресурсы подберет тур», — объяснила Осипова.

По ее словам, на Новый год можно слетать и в Доминикану, а также на Кубу. Но при этом важно понимать, что средняя цена в праздники все равно всегда будет отличаться от обычной.

Сергей Голов согласился со своей коллегой и объяснил, что спросом сейчас пользуются все направления, куда в принципе можно поехать и где получится отдохнуть безопасно. Он добавил, что слетать можно и на Мальдивы с Сейшелами, если на это есть финансовая возможность.

Среднюю стоимость путевок специалисты, однако, назвать не решились, подчеркнув, что цены на них постоянно меняются из-за потока продаж, который весьма неплох.