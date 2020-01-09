09 января 2020, 12:39
Туроператоры назвали самый дорогой перелет из России в новогодние праздники
Во время новогодних праздников самый дорогой перелет стоил два миллиона рублей. Именно столько за путевки в Таиланд отдала семья из Петербурга, написал портал «Говорит Москва» со ссылкой на данные сервиса Aviasales.
На втором месте по стоимости перелет из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана). Он обошелся москвичам в полтора миллиона рублей. Сервис Aviasales рассказал и о других странах, которые предпочли жители столицы для путешествия в праздники: Бали, Пхукет, Майями, Бангког, Буэнос-Айрес, Мальдивы, Мехико.
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, подтвердила, что большинство россиян на январских праздниках улетели отдыхать в теплые края: Вьетнам, Кубу, Доминикану, Таиланд.