Туроператоры назвали самый дорогой перелет из России в новогодние праздники

На втором месте по стоимости перелет из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана). Он обошелся москвичам в полтора миллиона рублей. Сервис Aviasales рассказал и о других странах, которые предпочли жители столицы для путешествия в праздники: Бали, Пхукет, Майями, Бангког, Буэнос-Айрес, Мальдивы, Мехико.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, подтвердила, что большинство россиян на январских праздниках улетели отдыхать в теплые края: Вьетнам, Кубу, Доминикану, Таиланд.