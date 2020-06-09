Туроператоры назвали самое выгодное время для отдыха в Сочи

Начало сезона станет самым выгодным временем для поездки в Сочи в этому году. Об этом сообщил портал Ассоциации туроператоров России (АТР) со ссылкой гендиректора санатория «Знание» Дмитрия Богданова.

Он указал, ехать на отдых можно уже прямо сейчас. «При покупке тура экономия составит до 15-20 тысяч рублей на семью. Сейчас в Сочи уже открыты летние кафе, набережные и пляжи, в том числе, пляжи санаториев», — отметил Богданов.

Специалист пояснил, что в этом месяце стоимость отдыха в сочинских санаториях начинается в среднем от 2,4 тысячи рублей на человека в день. Эта цена может высти из-за вероятного высокого спроса.

Ранее сегодня стало известно, что почти четверть россиян собирается на отдых после снятия ограничений. Пока большим спросом пользуется Крым, многие также рассматривают Краснодарский край, природные зоны Сибири заинтересовали туристов меньше всего.

Путешествия по России разрешат с 1 июля.