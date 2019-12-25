Туроператоры назвали необходимые маршруты поездов в Крым

Крымские туроператоры выдвинули свои предложения, с какими городами необходимо связать Крым прямыми поездами.

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«Однозначно нужно прямое железнодорожное сообщение с Краснодаром, — заявил директор „СНП-Крым“ Иван Коваленко. — Это ключевой город, откуда к нам едут не только жители Краснодарского края, но и из других близлежащих городов. Это было бы очень выгодно и самим крымчанам, поскольку из Краснодара летают самолеты во многие страны. Сейчас для нас это ближайший международный аэропорт. Те поезда, которые запущены из Москвы и Санкт-Петербурга, следуют через Воронеж и Ростов-на-Дону, и для жителей всего ЮФО прямой поезд из Краснодара очень актуален. Много туристов к нам приезжает и из Сочи».

Коваленко назвал и другие ключевые регионы. Например, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и Казань.

«Хорошо бы запустить прямой поезд из Нижнего Новгорода через Волгоград. Из этого региона к нам также приезжает много туристов, хотя в лидерах, безусловно, Москва, Петербург и Екатеринбург. Сейчас много туристов едет к нам на автобусах. Хорошо бы запустить поезд из Казани. У нас много отдыхающих из этого региона, да и сами крымчане заинтересованы в таких турпоездках. Казань для нас — топовый регион», — подчеркнул представитель крымского турбизнеса.