Туроператоры начали внедрять возможность оплаты экскурсий за границей в рублях

Российские туроператоры внедряют возможность оплаты экскурсий за границей в рублях в рамках единого турпакета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей отрасли. В Турции, Египте, Таиланде, Армении и Узбекистане такая практика уже применяется.

«Оплату экскурсий заранее и в рублях мы стали внедрять с марта, потому что началось много запросов в связи с тем, что во многих странах карта „Мир“ не работает, кто-то не хочет везти с собой много наличной валюты, а другие переживают, что на месте у них может не быть такой возможности», — привело агентство слова представителей пресс-службы «Интуриста».

Туроператор уже внедрил практику включения оплаты за экскурсию в единый турпакет для поездок в Армению, Узбекистан, Египет, Таиланд. Сейчас идет работа над тем, чтобы экскурсии покупали заранее и в некоторые арабские страны, отметили в пресс-службе.

Anex Tour также предлагает добавить экскурсии при бронировании тура в Турцию. Правда пока к бронированию доступны не все экскурсии по стране, но уже в ближайшее время их список будет существенно расширяться, отметили в туроператоре.

«Уже сейчас возможно добавление таких программ как „Демре — Мира — Кекова“, „Каппадокия (два дня)“, „Памуккале + озеро Салда (два дня)“, „Премиальная экскурсия в Памуккале“, „Стамбул“ и другие», — пояснили в Anex Tour.