Туроператоры дали прогноз по спросу россиян на путевки в Намибию

Уточняется, что республика возобновила международный туризм с 1 сентября, пишет ИА RNS.

«Вряд ли россияне решатся на путешествие в Намибию», — отметили в сообщении.

По словам специалистов, это государство никогда не было популярным направлением для российских путешественников. Например в прошлом году в эту страну прибыло лишь 11 граждан России. Два года назад там оказались 63 человека из нашей страны.

По мнению экспертов, в этом году спроса тоже не ожидается. Они добавили, что в настоящий момент схема въезда усложнилась по причине пандемии коронавируса.