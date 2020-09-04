04 сентября 2020, 13:44
Туроператоры дали прогноз по спросу россиян на путевки в Намибию
Представители издания Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР» дали прогноз по спросу граждан нашей страны на путевки в Намибию.
Уточняется, что республика возобновила международный туризм с 1 сентября, пишет ИА RNS.
«Вряд ли россияне решатся на путешествие в Намибию», — отметили в сообщении.
По словам специалистов, это государство никогда не было популярным направлением для российских путешественников. Например в прошлом году в эту страну прибыло лишь 11 граждан России. Два года назад там оказались 63 человека из нашей страны.
По мнению экспертов, в этом году спроса тоже не ожидается. Они добавили, что в настоящий момент схема въезда усложнилась по причине пандемии коронавируса.