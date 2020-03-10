Туроператор заметил пользу в коронавирусе и падении рубля

Горин предположил, что в связи с последними событиями Россия станет популярнее среди иностранных туристов.

«У нас по конституции все страны открыты для свободных поездок. Здесь важнее реально оценивать ситуацию, взвешивать риски. Здесь надо побороть панику, которая зачастую распространяется преднамеренно. Большинство российских туроператоров занимаются как выездным, внутренним и въездным туризмом», — пояснил эксперт.

Он заметил, что с учетом электронных виз «эпидемиологическая угроза скоро пойдет на спад».

«В этой ситуации поддержка въездного туризма очень важна. Мы надеемся, что введение электронной визы будет способствовать въездному туризму. Также можно отметить, что с учетом ситуации на валютном рынке путешествия по России стали более доступны», — заключил Горин.