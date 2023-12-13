13 декабря 2023, 13:40
Туроператор Tez Tour: пересмотр концепции «все включено» в Турции приведет к потере уникальности отдыха
В пресс-службе туроператора Tez Tour прокомментировали информацию о том, что предлагается пересмотреть формат «все включено» в отелях, когда турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он готов платить. Об этом написал RT.
Ранее с подобным заявлением выступил глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу.
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Представители туроператора отметили, что пересмотр концепции приведет к потере той уникальности, за которую туристы высоко ценят отдых в Турции. Сейчас в мире не существует альтернативы турецкому формату «все включено».
«И его отмена или пересмотр формата явно негативно скажется на спросе, и с высокой долей вероятности это оттянет турпоток от Турции», — добавили в Tez Tour.
Туризм
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