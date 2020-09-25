Туроператор объяснил, какие условия выдвигает Греция для открытия границ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин объяснил, какие условия выдвигает Греция для открытия границ.

По его словам, власти не говорят о каких-то специальных требованиях к туристам. Необходимо лишь соблюдать установленный порядок действий, сообщило ИА НСН.

«Пока квота обсуждается — 500 человек в неделю, обязательная регистрация в специальном приложении, которое как раз предоставляет qr-код», — уточнил специалист.

Помимо прочего, нужно будет иметь при себе визу. В настоящий момент Греция возобновила выдачу разрешительного документа. Также необходимо предоставление ПЦР теста.