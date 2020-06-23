Туроператор «Ника» объявил о закрытии. Это одна из старейших турфирм Петербурга

В Санкт-Петербурге станет одним туроператором меньше. Закрыться решила туристическая фирма «Ника», которая проработала на этом рынке почти 30 лет.

Информация об этом опубликована на сайте компании. Причиной закрытия стала невозможность продлить договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

В турфирме отметили, что среди прочего на ее деятельность повлияла и пандемия коронавируса. Из-за нее туристы на несколько месяцев лишились возможности хоть как-то путешествовать, а шансы на это в будущем были неясны.

Руководство «Ники» добавило, что к приостановке работы привело и «нежелание страховой компании СПАО „Ингосстрах“ продлевать существующий договор страхования ответственности».

Московский офис организации прекратит работу в ближайшие дни. В Санкт-Петербурге туроператор какое-то время будет работать в дистанционном формате, чтобы урегулировать все вопросы своих клиентов.

В сфере туризма «Ника» работала последние 27 лет. Компания занималась организацией круизов и комбинированных туров по сибирским и дальневосточным рекам.