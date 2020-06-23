Туроператор «Ника» объявил о закрытии. Это одна из старейших турфирм Петербурга
Информация об этом опубликована на сайте компании. Причиной закрытия стала невозможность продлить договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.
В турфирме отметили, что среди прочего на ее деятельность повлияла и пандемия коронавируса. Из-за нее туристы на несколько месяцев лишились возможности хоть как-то путешествовать, а шансы на это в будущем были неясны.
Руководство «Ники» добавило, что к приостановке работы привело и «нежелание страховой компании СПАО „Ингосстрах“ продлевать существующий договор страхования ответственности».
Московский офис организации прекратит работу в ближайшие дни. В Санкт-Петербурге туроператор какое-то время будет работать в дистанционном формате, чтобы урегулировать все вопросы своих клиентов.
В сфере туризма «Ника» работала последние 27 лет. Компания занималась организацией круизов и комбинированных туров по сибирским и дальневосточным рекам.