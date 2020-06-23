    23 июня 2020, 12:59

    Туроператор «Ника» объявил о закрытии. Это одна из старейших турфирм Петербурга

    Александра Ломейко

    В Санкт-Петербурге станет одним туроператором меньше. Закрыться решила туристическая фирма «Ника», которая проработала на этом рынке почти 30 лет.
    Туроператор «Ника» объявил о закрытии. Это одна из старейших турфирм Петербурга

    Информация об этом опубликована на сайте компании. Причиной закрытия стала невозможность продлить договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

    В турфирме отметили, что среди прочего на ее деятельность повлияла и пандемия коронавируса. Из-за нее туристы на несколько месяцев лишились возможности хоть как-то путешествовать, а шансы на это в будущем были неясны.

    Руководство «Ники» добавило, что к приостановке работы привело и «нежелание страховой компании СПАО „Ингосстрах“ продлевать существующий договор страхования ответственности».

    Московский офис организации прекратит работу в ближайшие дни. В Санкт-Петербурге туроператор какое-то время будет работать в дистанционном формате, чтобы урегулировать все вопросы своих клиентов.

    В сфере туризма «Ника» работала последние 27 лет. Компания занималась организацией круизов и комбинированных туров по сибирским и дальневосточным рекам.