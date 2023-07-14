Путешествия 14 июля 2023, 13:22 Туроператор Юлия Лапшина: отдохнуть в российском санатории будет дороже, чем купить путевку в Турцию

Читать 360tv в

Тульский туроператор Юлия Лапшина в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказала, что на сегодняшний день цены на отдых продолжают расти. При этом отдохнуть в российском санатории будет дороже, чем приобрести путевку в Турцию.

По ее словам, единственным вариантом сэкономить на отдыхе можно, купив автобусный тур в Краснодарский край.

Реклама

Среди зарубежных направлений самыми популярными по-прежнему остаются Турция и Египет. Что касается безвизовых направлений, то путешественники из России могут отправиться на отдых на Кубу, Мальдивы, в Тунис, ОАЭ, Таиланд, Китай и другие страны.