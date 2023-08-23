Путешествия 23 августа 2023, 21:51 Туроператор Арутюнов: российские туристы открыли для себя новые направления

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Цены на отдых в Турции серьезно выросли в этом году, поэтому туристы начали открывать для себя новые направления, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, многие россияне в текущем сезоне предпочли Турции Африку и Южную Корею. Кроме того, африканский континент пользовался популярностью из-за экономического форума.

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Однако специалист подчеркнул, что альтернативы для Турции в плане семейного отдыха пока нет.

«Черное море немного подводит, тут и логистика, и размещение немножко страдает. Турция хоть и дорогая в этом году, она все равно фаворит для семейного отдыха. Заменить ее пока, к сожалению, нечем», — рассказал Арутюнов.