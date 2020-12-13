Россиянин рассказал о лайфхаке по пресечению флирта турков с его женой

По словам путешественника, хозяину отеля было около 60 лет и он флиртовал со всеми девушками, которые у него останавливались. Когда путешественник с супругой прибыли, то он настолько распалился в любезностях, что переводчица отказалась переводить несколько предложений.

По словам автора, с первого взгляда стало понятно, что хозяина гостиницы заинтересовала прибывшая с мужем гостья. После этого он начал присылать в номер цветы, заказывал музыку и постоянно крутился вокруг, чем мешал отдыхать. Тогда путешественник придумал способ, как отвадить назойливые ухаживания.

Каждый раз, когда владелец отеля пытался заговорить с женщиной у нее начинались приступы неконтролируемой тошноты. Она убегала в туалет, где проводила достаточно времени, пока «престарелый мачо» уйдет. Через некоторое время такие приступы начались сразу же, как только он появлялся на горизонте.

Через некоторое время хозяин отеля раскусил этот прием и начал оказывать знаки внимания другим женщинам, которые приехали на отдых. Так пара смогла провести оставшиеся дни отдыха спокойно без назойливого внимания.

Турция в этом году стала одним из самых популярных зарубежных направлений среди россиян. Общее количество поездок превысило 1,5 миллиона. Туристический сезон в стране закончился 15 ноября. Но часть отелей перешла на зимний режим работы. По оценке экспертов, несмотря на эпидемическую ситуацию на зимние каникулы Турция остается самым доступным зарубежным курортом.