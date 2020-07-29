Turkish Airlines возобновят полеты из Санкт-Петербурга 2 августа

Аэропорт Пулково объявил о возобновлении полетов турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Первый рейс вылетит уже 2 августа.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице во «ВКонтакте». Отмечается, что со 2 августа воздушные судна будут летать в Стамбул, а с 10 августа возобновятся рейсы в Анталью.

«Рейсы по данным направлениям будут осуществляться пять раз в неделю — в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее посольство России в Турции опубликовало санитарные рекомендации для прибывающих туристов. Отдыхающим нужно заполнить специальный бланк при полете и измерят температуру в терминале по прибытию. Также россиянам при себе нужно иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции.