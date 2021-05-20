Туризм придет в Долину гейзеров

Необходимо разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике на Камчатке, где расположена Долина гейзеров. С таким поручением председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Информация опубликована на сайте кабмина.

«Поручаю вице-премьеру Дмитрию Чернышенко после того, как на проблему обратил внимание президент лично, разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края», — говорится в сообщении.

Для этого Чернышенко специально посетит Дальний Восток. В частности, вице-премьеру предстоит продумать, как сделать эту территорию доступной для туристов, и разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Он должен обсудить развитие туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии и руководством края.

Помимо этого, перед поездкой Чернышенко проведет онлайн-совещание с главами регионов и руководством Минпросвещения. Они оценят готовность детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которую запустят с 25 мая.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание и поручил организовать туристическую инфраструктуру в Долине гейзеров. Российский лидер призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким», в таком случае все будет получаться лучше. Совещание прошло при участии Чернышенко, отметила «Парламентская газета».

«Еще одно важное направление, шаг — это территориальное планирование. Это очень важная вещь, ее раньше не делали. Подготовка мастер-планов туристических территорий включает в себя визуализацию, создание архитектурных кодов, рассчитывает антропогенную нагрузку. Потому что, например, в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в 10 раз больше народа, они просто там вытопчут все», — слова вице-премьера приведены на сайте Кремля.

Долина гейзеров — одно из крупнейших гейзерных полей в мире. В 2008 году она внесена в список семи чудес России.