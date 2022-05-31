Туризм начнут развивать в отдаленных районах ЯНАО

Власти Шурышкарского района ЯНАО планируют развивать туризм в регионе. Эксперты в данной области должны будут обучить местных чиновников. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт районной администрации.

«Утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по созданию условий для развития туризма в Шурышкарском районе на 2022–2027 годы согласно приложению к настоящему распоряжению», — рассказали в ведомстве.

Курировать проект будет заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарского района. Власти региона выделят средства на достижение поставленных целей.