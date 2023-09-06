Путешествия 06 сентября 2023, 10:06 Туристы выбрали нового лидера среди сервисов бронирования отелей в России «Яндекс Путешествия» обошел Ostrovok и стал первым среди сервисов бронирования Unsplash

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На рынке сервисов бронирования отелей сменился лидер. Летом 2023 года «Яндекс Путешествия» обошел Ostrovok по количеству пользователей, сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования TravelLine.

В июне-августе 2023 года этот агрегатор почти вдвое, с 8,1% до 15%, нарастил долю на рынке бронирования по сравнению с летом прошлого года. Он обошел прежнего лидера — сервис Ostrovok, чья доля опустилась до 14,5%.

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В топ-5 сервисов бронирования отелей вошли также Acase от «Академсервиса», Bronevik от МТС и Zabroniryi. Известный сервис OneTwoTrip занимал в 2022 году пятое место, но теперь опустился на седьмое.

Несмотря на большой выбор отечественных сервисов, которые пришли на замену зарубежному Booking, россияне прошедшим летом чаще всего заказывали места размещения напрямую у отелей. Так сделали 44,3% туристов.

Таиланд в этом сезоне посетило рекордное количество россиян — 180 тысяч человек. В Ассоциации туроператоров России отметили, что обычно приезжали на 30 тысяч отдыхающих меньше.