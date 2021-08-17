Туристы стали чаще ездить на Дальний Восток

Количество туристов, посетивших Дальний Восток, выросло примерно на 30%. Этому поспособствовала программа кешбэков для путешественников, заявил глава Минвостока Алексей Чекунков.

«Ростуризм оценивает дополнительный турпоток от кешбэков в 30% в среднем по стране. Примерно такие цифры справедливы и для Дальнего Востока», — сказал Чекунков газете «Известия».

Он добавил, что турпоток на Камчатку вырос на 17%, а в Амурскую область — на 20%. Министр подчеркнул, что в 2020 году туристический рынок сильно просел. В первой половине года Дальний Восток потерял сразу 37% турпотока. Это произошло на фоне введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

«Согласно Росстату, если в 2019 году приехали 3,7 миллиона туристов, то в 2020-м у нас было 2,4 миллиона», — отметил Чекунков.

По словам главы министерства, среди путешественников все чаще стали появляться бизнесмены, которые отправляются на Дальний Восток для реализации своих туристических проектов. Этот момент Чекунков назвал очень важным.