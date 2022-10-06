Туристы смогут въезжать в Камбоджу без ограничений | 360°

Путешествия 06 октября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

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Viber Туристы смогут въезжать в Камбоджу без ограничений

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Правительство Кабмоджи с 3 октября сняло все ограничение на съезд иностранных туристов в страну. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров.

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Раньше туристы должны были при въезде в Камбоджу предоставлять справку об отсутствии коронавируса, теперь это не требуется. Однако турэксперты считают, что Камбоджа вряд ли станет популярной у российских туристов, поскольку туда нет прямых авиарейсов.

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