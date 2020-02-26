Туристы смогут вернуть деньги за туры в Иран, Италию и Южную Корею

Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса. После официальных рекомендаций туристы смогут отказаться от тура и полностью вернуть за него деньги.

Советы о том, как поступить, путешественникам дала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Как только Федеральное агентство по туризму выпустит аналогичные рекомендации, по закону о туристской деятельности турист получит право расторгнуть договор с туроператором», — пояснила Осипова.

При этом, добавила представитель АТА, человек будет вправе требовать полного возврата денег за несостоявшийся тур в одну из упомянутых стран.

Туроператор, добавила Наталия Осипова, всегда дает клиенту возможность перенести даты отдыха или поменять страну, в которую отправится путешественник.

По ее словам, большинство туристов сейчас заняли выжидательную позицию. Туры они делали на лето по акции раннего бронирования и отказываться от них сразу не хотят.

Тем путешественникам, у которых на руках уже есть проездные документы и бронь отелей, Осипова напомнила, что запрета на въезд в Иран, Южную Корею и Италию нет. В Роспотребнадзоре только озвучили рекомендации. Поехать в эти страны по-прежнему можно, но необходимые меры безопасности соблюдать придется.

В Италии, Южной Корее и Иране, по данным ВОЗ, зафиксировали резкий рост заразившихся коронавирусом нового типа. Всего в мире COVID-19 поразил уже свыше 80 тысяч человек. Умерли более 2,7 тысячи.