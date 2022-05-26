Туристы смогут посетить Японию с 10 июня

Япония начнет принимать туристов уже в ближайшее время. Посетить страну можно будет начиная с 10 июня. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В первое время попасть в страну можно будет только в составе туристической группы. Однако в дальнейшем, как заверил премьер-министр Фумио Кисида, страна начнет увеличивать количество иностранцев, которые смогут посетить Японию. Это произойдет, если не возникнет серьезный осложнений с COVID-19.