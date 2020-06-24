Туристы ринулись в Краснодарский край

Туроператор TUI заметил, что спрос на путешествия в Краснодарский край вырос в 10 раз после отмены ограничений. Только в Сочи ежедневно берет билеты тысяча человек.

Генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура в эфире Первого канала сказал, что организация заметила взрывной спрос после отмены коронавирусных ограничений в России в области путешествий. По его словам, спрос на поездки в Краснодарский край увеличился в 10 раз, хотя еще неделю назад спрос «практически пустовал», потому что люди были в панике. В том числе говорилось, что якобы пары не селят в один номер без штампа в паспорте.

Спрос за неделю, когда отменили все эти вещи, вырос в 10 раз. То есть мы раньше продавали по 100 туров в день, а сейчас их покупают по 1000 человек в день в Сочи Тарас Демура.

По словам Демуры, помимо паники была несогласованность действий между регионами, а это влияло на снижение интереса к внутреннему туризму.

С 21 июня на Кубани ослабили контроль над туристами, путешественники, въезжающие на территорию Краснодарского края, начали свободно перемещаться по региону. Конечно, при въезде всем без исключения измеряют температуру.