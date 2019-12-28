Туристы рассказали, сколько городов России они посетили за 2019 год

В опросе участвовали свыше пяти тысяч пользователей социальных сетей. Они отвечали на вопрос о том, сколько российских городов они успели посетить за 2019 год.

«Один или два» — ответили большинство (28%) респондентов.

В трех или четырех российских городах в уходящем году побывал каждый пятый (21%) участник опроса.

Около 14% опрошенных побывали за год в пяти-семи городах России.

Более чем в восьми российских городах побывали 6% респондентов. 4% смогли посетить больше 15 городов, еще 2% — были в 11-15 российских городах.

При этом, четверть опрошенных (25%) опрошенных рассказали, что не выезжали на протяжении всего года в другие города.

По итогам 2019 года самыми популярными городами России по количеству забронированных в них отелей стали: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Ялта, Красная Поляна, Казань, Массандра, Калининград и Екатеринбург.