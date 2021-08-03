Туристы рассказали, почему предпочли Азовское море Черному

Азовское море стало набирать популярность у путешественников. Некоторые туристы рассказали, почему выбрали его вместо Черного. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что в основном на побережье Азовского моря останавливаются с палатками. Туристка по имени Ульяна рассказала, что в этому году на Черном море практически не было места.

Вместе с семьей они отправились на Азовское море и остановились там. Потом отправились в местный магазин и обнаружили, что там огромный ассортимент товаров, необходимый для комфортного отдыха.

Организатор туров в Крым из Керчи Евгения Санько добавил, что отдых на Азовском море сейчас обходится дешевле.

«Порядок цен на отели, комнаты, услуги и еду там ниже, чем везде в Крыму. Например, там еще можно найти приличный номер за тысячу рублей на двоих, а пообедать на 300–500 рублей», — пояснил он.