14 августа 2020, 15:32
Туристы рассказали, какой транспорт считают безопасным
Туристы рассказали, какой транспорт они считают наиболее безопасным с точки зрения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
По результатам опроса, путешественники чувствуют себя наиболее безопасно в самолете. По их мнению, там проще проводить дезинфекцию, чем в поездах и автобусах. За этот вариант проголосовали 30%. Еще 40% заявили, что не видят разницы и везде чувствуют себя одинаково.