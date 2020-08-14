Туристы рассказали, какой транспорт считают безопасным

По результатам опроса, путешественники чувствуют себя наиболее безопасно в самолете. По их мнению, там проще проводить дезинфекцию, чем в поездах и автобусах. За этот вариант проголосовали 30%. Еще 40% заявили, что не видят разницы и везде чувствуют себя одинаково.