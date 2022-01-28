Туристы пожаловались на сотни российских отелей с «липовыми» звездами

За прошедший год в Ростуризм поступило почти 200 жалоб на отели и гостиницы, в которых уровень сервиса не соответствовал заявленному при покупке. Такую информацию предоставили изданию «Известия» в самом ведомстве. Туроператоры отметили, что это совсем небольшая часть претензий, которые постепенно назревают у российских туристов.

Как подчеркнули в Российском союзе индустрии, такая проблема в стране действительно есть. В России есть множество гостиниц, у которых формально много звезд. При этом сам сервис находится на достаточно низком уровне, и это неизбежно приводит к жалобам от постояльцев.

Таких отелей в стране сотни, а то и тысячи, особенно на популярных российских курортах. На прошлой неделе эту проблему начали решать радикально — у одной из организаций, которые имеют полномочия присваивать отелям звезды, забрали лицензию. Этот случай стал первым с 2011 года — именно тогда появилась система классификации объектов туриндустрии.

Всего таких организаций в России 167. Примерно 5% из них можно заподозрить в недобросовестной работе по оценке условий в гостиницах.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в России запускают новые чартерные рейсы, которые планируют ввести уже с февраля. Самолеты в рамках программы будут летать в Мурманскую область, на Сахалин, а также по одному из самых известных российских направлений — на Байкал.