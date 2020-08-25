Туристы попадут на остров Пхукет 1 октября

Таиланд откроет для посещений иностранцами остров Пхукет с 1 октября, но они должны будут пройти 14-дневный карантин в номере отеля и провести на острове не менее 30 дней. После Пхукета для туристов могут открыть и другие провинции страны.

Как сообщил портал Travel off Path, об этом заявил глава Национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн. Он уточнил, что въезд в страну возможен только рейсами на Пхукет, остальными аэропортами он невозможен. Во время двухнедельного карантина некоторые отели могут предоставить выход на территорию и дать доступ к пляжу. Приезжим придется сдать два ПЦР-теста на COVID-19. После получения результата туристам разрешат экскурсионные поездки по острову и прочие развлечения.

Власти Таиланда пока не уточняли, из каких стран будет разрешен въезд. Вероятно, в приоритете будут соседние страны и государства, связанные с королевством социально-экономическими контактами.

Губернатор Бали Вайан Костер сообщил, что туристы на остров смогут попасть не раньше конца 2020 года. Гражданам Индонезии до сих пор запрещено покидать страну. Этот запрет продлится как минимум до конца текущего года.