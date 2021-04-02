Туристы полюбили Дом книги и ЗСД в Петербурге

Петергоф, Дом книги и Эрмитаж пользуются у гостей Санкт-Петербурга наибольшей популярностью. Об этом рассказала член правления Лиги туроператоров столицы Марина Любимова, сообщило ИА «Невские новости».

Летом уже не один год подряд приезжие чаще всего заглядывают в Петергоф и смотрят на фонтаны в Нижнем парке. Также в любое время года туристы посещают Эрмитаж, гуляют по Невскому проспекту и заходят в Дом книги.

«Дом книги сейчас превратился уже в сувенирный магазин», — сказала Любимова.

Также популярны Царское село и Павловск, а Гатчина — в меньшей степени. Кроме того, отдыхающие любят Летний сад и Дворцовую набережную.

Помимо традиционных достопримечательностей, в список обязательных для посещения мест многие вносят Западный скоростной диаметр (ЗСД). А местные, напротив, отдают предпочтение «Новой Голландии».

В 2021 году популярностью пользовались ярмарка и горка в Никольских рядах.

Часто путешественники интересуются местами и объектами, которые показывают в фильмах. Например, повлияли сериал про Павла I и фильма «Питер FM». Поэтому гости делали фото на набережной Фонтанки.

В 2020 году Санкт-Петербург посетили 2,9 миллиона человек, из них 82% пришлось на соотечественников и 18% — на иностранцев.