Туристы показали столпотворение в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи не успевает обслуживать пассажиров. Туристы пожаловались на очереди в воздушной гавани. Видео опубликовали «Известия».

Десятки человек попали в очередь на посадку. Люди стояли даже на лестницах и этаже выше. Очевидцы связали это с тем, что в разгар курортного сезона Международный аэропорт Сочи остался единственным работающим на юге России.

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной территории России, однако на Сочи эта мера не распространяется. 28 июня там встретили трехмиллионного туриста.