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    27 ноября 2020, 13:47

    Туристы перечислили самые разочаровывающие города мира

    Алена Макаренко

    Существуют города, от которых путешественники ждут большего, а реальность в итоге их разочаровывает. Туристы составили список с такими населенными пунктами на платформе Reddit.
    Туристы перечислили самые разочаровывающие города мира

    Список возглавил Дубай. Этот город разочаровал сильной жарой и «фальшью», а еще в нем не хватает исторических достопримечательностей и развлечений за пределами огромных торговых центров. Помимо него туристы не оценили Лос-Анджелес. В этом городе высокие цены и постоянные пробки на дорогах. Однако в то же время многие интернет-пользователи вступились за мегаполис. На Reddit заявили, что город понимают только его жители.

    Путешественники раскритиковали и столицу Египта — Каир, написала «Экономика Сегодня». Кроме пирамид там не удастся найти ничего примечательного. Один из посетителей написал, что он постоянно натыкался на аферистов, которые хотели обмануть его на несколько долларов.

    В антирейтинг также попали Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам.

    Ранее россияне выбрали идеальное место для празднования Нового года. Дома праздник отметят 54% опрошенных. А место без снега, рядом с морем или океаном выбрали бы 7% участников опроса.