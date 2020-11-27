Туристы перечислили самые разочаровывающие города мира

Список возглавил Дубай. Этот город разочаровал сильной жарой и «фальшью», а еще в нем не хватает исторических достопримечательностей и развлечений за пределами огромных торговых центров. Помимо него туристы не оценили Лос-Анджелес. В этом городе высокие цены и постоянные пробки на дорогах. Однако в то же время многие интернет-пользователи вступились за мегаполис. На Reddit заявили, что город понимают только его жители.

Путешественники раскритиковали и столицу Египта — Каир, написала «Экономика Сегодня». Кроме пирамид там не удастся найти ничего примечательного. Один из посетителей написал, что он постоянно натыкался на аферистов, которые хотели обмануть его на несколько долларов.

В антирейтинг также попали Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам.

Ранее россияне выбрали идеальное место для празднования Нового года. Дома праздник отметят 54% опрошенных. А место без снега, рядом с морем или океаном выбрали бы 7% участников опроса.