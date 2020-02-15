Туристы назвали семь разочаровавших их чудес света

Путешественники назвали семь разочаровавших их достопримечательностей. Сервис по поиску авиабилетов опросил 17 тысяч пользователей, и вот что они рассказали.

Четверть опрошенных вспомнили Эйфелеву башню в Париже, сообщило РИА «Новости». По мнению 26% респондентов, при посещении Парижа совсем не обязательно стремиться на площадку tour Eiffel: там вечная толпа, грязно и это в итоге бессмысленное времяпрепровождение. Тем более, что фотографии достопримечательности получатся лучше с более дальнего расстояния — например, из прилежащих улочек.

Голубая мечеть в Стамбуле разочаровала 19% опытных путешественников.

«Она оказалась не голубого цвета, а внутри было много людей, и неприятно пахло», — рассказали туристы.

Зато путешественники остались довольны посещением более красивой, по их мнению, мечети — Сулеймание. К слову, в Турции можно посмотреть не только мечети. Здесь много живописных развалин, оставшихся еще со времен римского господства, и много христианских достопримечательностей.

Разочаровали туристов пирамиды в Египте. Не секрет, что многие решаются на поездку в эту арабскую страну только ради того, чтобы полюбоваться на величественные пирамиды и грозного Сфинкса. Так вот 16% опрошенных пожалели, что поехали к пирамидам. Их встретили кучи мусора, а из-за того, что Каир, как любой мегаполис, постоянно расширяется, на пирамиды можно посмотреть и из любой забегаловки. Кстати, в уличных кафе к тому же на порядок меньше докучливых гидов, чем вблизи пирамид.

Ласточкино гнездо в Крыму стало сердечной болью для 13% туристов. По словам путешественников, это место красиво на фотографиях, ну или со стороны моря. Вблизи это больше похоже на груду камней, при приближении к которой все очарование куда-то теряется.

А вот сейчас достанется жителям Праги. Каждый десятый турист отметил, что пражский Карлов мост — обычный каменный мост, каких полно везде, да хотя бы в Петербурге.

По 8% разочарованных досталось еще двум достопримечательностям. Обе находятся в Европе. Путешественники отметили, что они только зря потратили время, стремясь к Писающему мальчику в Брюсселе и — неожиданно - к парижскому Версалю.