Туристы назвали самые унылые европейские города

Братислава, Карловы Вары и Хельсинки названы туристами среди худших городов для путешествий. Отдых там оказался самым неинтересным, следует из опроса, проведенного агрегатором Aviasales.

За столицу Финляндии как за самый скучный город проголосовал каждый третий респондент, сообщило РИА «Новости». По словам туристов, там все время плохая погода, почти нет достопримечательностей и хочется сбежать домой.

Каждый четвертый отметил скуку, которая их сопровождала в Братиславе. Здесь, по словам путешественников, три шкуры дерут за сувениры сомнительного качества, плохо кормят, а от достопримечательностей хочется зевать. К тому же в барах безлюдно — не с кем выпить и поговорить.

Каждый шестой турист дизлайкнул Карловы Вары — город, мол, маленький, развлечений почти нет. Но как однодневное путешествие — сойдет.

Каждый десятый путешественник разочаровался в Мюнхене. Нет, выпить баварского здесь можно круглосуточно, но вечером кроме пивнушки и отправиться некуда. К тому же в городе нет необычных достопримечательностей.

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Еще 7% опрошенных пожаловались на Варшаву. По словам туристов, вопреки их ожиданиям столица Польши оказалась серым и скучным городом с минимальным набором интересных объектов. Впрочем, город хорош как промежуточная остановка по пути в настоящую Европу.

Каждый двадцатый разочаровался в Пизе, где и смотреть не на что, кроме знаменитой башни. Хотя город существенно лучше Венеции, где все дорого и от каналов пахнет так, что приходится закрывать носы.

Туристы также отметили Вильнюс и Минск как сонные и серые города. Такими их назвали по 4% опрошенных. В Вильнюсе туристы умирали от скуки, а в опрятном и тихом Минске им не хватало «изюминки».