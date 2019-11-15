Туристы начали отказываться от забронированных отелей в Венеции

«Ассоциация занимается сбором информации, и, по нашим данным, на текущий момент отказы от бронирования достигли 35% от общего числа заказов, и число отказов от бронирования, сделанного на выходные и будущую неделю, продолжает расти», — заявила ассоциация.

Режим ЧП, первые жертвы и $1 млрд в трубу. Любимая туристическая площадь Венеции тонет — прощай, Сан-Марко! Подробнее

По информации газеты «Известия», представители гостиничного бизнеса уверяют, что больше нет необходимости отказываться от поездки в Венецию. Отмена бронирований наносит еще больший ущерб городу.

«Венеции нанесены раны, но город уже встал на ноги. Ситуация нормализуется, по городу можно передвигаться, общественный транспорт начал работу, вновь открылись музеи, а гостиницы работают день и ночь, чтобы устранить все неудобства», — отметил директор Ассоциации Клаудио Скарпа.

Ранее стало известно, что крупнейшее с 1966 года наводнение продолжается в Венеции. Уровень воды в Лагуне достиг угрожающей отметки 1,87 метра. Затоплена большая часть исторического центра, в том числе и знаменитая площадь Сан-Марко. На экстренном заседании Совмина приняли декрет о введении чрезвычайного положения. Уже два человека погибли из-за стихийного бедствия.