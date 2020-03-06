Ломидзе отметила, что часть россиян боится отдыхать за границей из-за вспышки коронавируса, а часть, наоборот, выбирает небезопасные направления из-за снижения цен.

«Влияние ситуации на сферу очень серьезное, поэтому Ассоциация туроператоров попросила обозначить правительство хотя бы примерные сроки запретов продаж туров из-за коронавируса, потому что потребители находятся в крайней степени неопределенности», — рассказала исполнительный директор АТОР.

Из-за колоссального ущерба для авиакомпаний (ущерб азиатским компаниям оценивается в 30 миллиардов долларов) немецкая авиакомпания Lufthansa «готова посадить на бетон» около 150 самолетов.

Ломидзе отметила, что из-за закрытия авиаперелетов между Японией и Сахалином страдает туристическая сфера Дальнего Востока «где очень много компаний специализировались на туры в Южную Корею, в Китай».

Сообщается, что из-за вспышки коронавируса в Италии страна предложила туристам, оформившим визу на март-май бесплатно переоформить ее на годовую.

Также Ломидзе рассказала, что в Париже вновь стал доступен для посещения Лувр, который ранее закрыли из-за роста заболеваемости коронавирусом.