Туристы из России застряли в огромной пробке на выезде из Грузии

Туристы из России застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии. Об этом сообщил сайт TourDom.

Российские туристы, возвращающиеся домой, покидают Грузию через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Некоторым приходится стоять в пробке от 5 до 15 часов.

«Ровно 12 часов — и мы выехали с КПП России! Всем терпения и легкой дороги», — написал в чате один из туристов.

Вообще, ситуация меняется ежедневно. На прошлой неделе вот россияне преодолевали оба пограничных пункта часа за четыре. Теперь же все, кому надо 1 сентября на учебу или работу, не могут больше тянуть время в другой стране.

Если что, в обратную сторону, из России в Грузию, два пункта КПП некоторые путешественники успевают осилить за 20 минут.

Ранее политолог Арчил Сихарулидзе заявил, что Грузия не планирует вводить визовый режим для россиян. Он подчеркнул, что любые слухи на эту тему недостоверны. К тому же россияне активно едут в Грузию, и это положительно сказывается на экономике страны.