Путешествия 22 марта 2023, 13:23 Туристы из России смогут летать на Кубу без пересадок Ассоциация туроператоров России сообщила о новых вариантах перелетов на Кубу Куба стала ближе для россиян. / РИА «Новости»

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Туроператор Fun&Sun запустил полетную программу на прямых рейсах на Кубу. Его примеру собирается последовать «Интурист», сообщило РИА «Новости».

У туристов из России появятся более удобные варианты добраться до Кубы. В середине мая нынешнего года из Москвы стартуют прямые рейсы до Варадейро через туроператора Fun&Sun.

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«В условиях ограничений, введенных рядом стран, летом у россиян будут пользоваться популярностью направления, которые прежде были востребованы зимой, в их числе и Куба», — прокомментировали новшество представители компании.

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Программа стартует 17 мая, продлится до 30 октября. Полеты будут выполняться три дня в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Оператор собирается перевозить пассажиров на транспорте авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).

Разница во времени составляет восемь часов, к тому же перелет на остров будет многочасовым. Соответственно, туроператор рекомендует путешественникам запланировать отдых на Кубе не меньше, чем на девять ночей. Стоимость такого тура стартует от 113 тысяч рублей на одного человека, при опции «все включено».

«Интурист» также планирует перевозку пассажиров на Кубу самолетами «Северного ветра».

В Ассоциации туроператоров России отметили, что пока иных вариантов для туристов по перелетам на Кубу нет. Через третьи страны добраться до Острова свободы можно, лишь используя многочисленные стыковочные рейсы. А это визовые сложности и высокие цены.

Кроме того, продавцы авиабилетов не могут предложить на май-июнь никаких вариантов для самостоятельных перелетов из столицы России в Варадейро.

«Кубы без туроператора просто не получится», — сообщили в АТОР.

Неделю назад стало известно, что российским туристам облегчили отдых на Мальдивах.