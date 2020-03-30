Туристы из России пострадали от агрессии в Индии, Камбодже и Индонезии

Дмитрий уехал в Индию, чтобы перезимовать с семьей, но задержался там из-за пандемии коронавируса.

«У местных мало еды и они вынуждены выходить из дома. Иногда они видят туристов и набрасываются на них. Полиция палками заставляет всех вернуться по домам. Нам рассказывали, как залупили девушку-туристку, которая случайно оказалась на заблокированном мосту. Русскую женщину с детьми продавцы прямо в магазине избили и отняли у нее сумку с продуктами, которые она у них только что купила. Она просто пожаловалась на то, что ее обсчитали», — пояснил он.

Российский турист заметил, что «агрессии очень много».

«Мы здесь никто. Любой белый человек для них — это потенциальный объект агрессии. Многие из местных сейчас теряют свой бизнес и обвиняют в этом белых людей. Отели не принимают русских туристов. Они [россияне] — белые, и их боятся. „Белые — коронавирус“, — уже можно услышать такие лозунги на улице. И неважно, что многие белые здесь уже с ноября и никуда за это время не выезжали из Индии», — уточнил Дмитрий.

Об аналогичных проблемах рассказывают туристы в Индонезии и Камбодже.

По информации «Петербургского дневника», жительница Северной столицы потеряла 200 тысяч рублей, на которые купила билеты из Новой Зеландии в Россию.

«Мы приехали в районе 15.00. И тут нам сказали, что Новая Зеландия буквально пару часов назад закрыла свои границы: на самолеты пускали только граждан этого государства. Мы пытались пробиться и прошли через несколько кордонов — наши чемоданы были уже почти на борту… Но в конечном итоге нас все-таки развернули», — вспомнила Наталья.

Позже выяснилось, что границы открыты, а туристке и ее семье дали три дня на вылет.

«Однако билеты выросли в цене. Теперь обратный путь домой стоит… 1,2 миллиона рублей! У нас таких денег нет. Мы обращались в консульство и МИД, но пока нам не помогли. Итого — идет третья неделя на островах», — пояснила Наталья.