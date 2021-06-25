Туристы-экстремалы потянулись в пострадавшую от стихии Ялту

Экстрим-туры в пострадавшую от наводнения Ялту начали продавать в России. Об этом на заседании штаба по чрезвычайной ситуации в Крыму рассказала глава администрации города Янина Павленко.

Она пояснила, что гости приезжают посмотреть, как город восстанавливается после обрушившейся на него непогоды.

«Сегодня рассказали, что стал у нас модным экстрим-туризм», — привело слова Павленко РИА «Новости Крым».

Глава региона Сергей Аксенов призвал блогеров и неравнодушных жителей города помочь с контролем ситуации и оперативно реагировать на происходящие события.

Обрушившийся на Крым мощный циклон на минувшей неделе привел к потопам в Ялте и Керчи. За двое суток на полуострове выпала пятимесячная норма осадков. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.

Из зоны подтопления спасатели эвакуировали почти две тысячи человек. На юге региона погиб мужчина, травмы получили 54 человека. Сейчас пострадавшие Ялту и Керчь приводят в порядок.

Как сообщило РИА ФАН, в городах начали прививочную кампанию от гепатита А и дизентерии, чтобы предотвратить вспышку инфекций. Процедуру обязали пройти школьников, представителей пищевой и туристической отраслей, а также сотрудников водоканала.

Жителям рекомендовали не использовать для питья и приготовления пищи водопроводную воду. В этой же связи республиканское управление Роспотребнадзора обязало кафе и рестораны полуострова перейти на одноразовую посуду.