Путешествия 08 июня 2023, 18:23 Туристов в Абхазии будут штрафовать на 6 тысяч рублей за появление в купальнике вне пляжей Парламент Абхазии в 20 раз повысил штраф за появление на улице в купальнике РИА «Новости»

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Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты в 20 раз увеличили штраф за появление за пределами пляжей в бикини или плавках. Об этом сообщил ТАСС.

С 1 августа нарушители будут платить штраф — 6000 рублей, вместо 300.

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«Появление на улицах <…> в купальных костюмах <…> влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», — уточнили в постановлении.

Под запрет для прогулок в пляжном дресс-коде попали стадионы, скверы, парки, общественный транспорт. В документе предупредили туристов и об ответственности за моцион в обнаженном виде, отметив, что под этим термином понимается отсутствие одежды на торсе отдыхающего.

«Нельзя забывать и о нашем национальном менталитете», — отметил инициатор законопроекта, депутат Даут Хутаба.

Ранее «360» подробно рассказывал, как хорошо отдохнуть в Абхазии и не стать жертвой мошенников.