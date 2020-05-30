Туристов с коронавирусом будут лечить бесплатно на Кипре

Границы для туристов страна откроет с 9 июня. Некоторых путешественников будут тестировать на коронавирус при въезде. При положительном результате их будут лечить бесплатно.

Больных вместе с их семьями поселят в карантинные отели. Плату за проживание, лечение и питание брать не будут. Уточняется, что туристам нужно будет оплатить только авиабилеты и трансфер из аэропорта. Также для таких пациентов на острове выделена отдельная больница на 100 мест и 112 отделений интенсивной терапии.

Предполагается, что такое предложение привлечет путешественников предложение привлечет на остров, где, данным Университета Джона Хопкинса, за все время выявлено 939 случаев инфекций, лишь 17 из них — с летальным исходом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что приезжающие в Крым должны будут оплатить свое нахождение в обсерваторе из-за опасности распространения коронавируса. Речь идет о тех, кто «приехал по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и ситуации борьбы с коронавирусом».