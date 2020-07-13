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    13 июля 2020, 14:14

    Туристов проверят на COVID-19 в аэропортах Франции

    Алена Кудырко

    Дополнительная проверка коснется людей, въезжающих на территорию Франции из стран «красной зоны» по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала газета «Свободная пресса», ссылаясь на западное издание.

    С какого числа начнут проводить проверку на наличие COVID-19 пока не известно. Тестирование будет добровольным, однако отказ от него может привести к вынужденной самоизоляции.

    На сегодняшний день рекорд по суточному приросту заболевших бьет Америка. На втором месте Бразилия, а за ней — Индия.