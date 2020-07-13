13 июля 2020, 14:14
Туристов проверят на COVID-19 в аэропортах Франции
Дополнительная проверка коснется людей, въезжающих на территорию Франции из стран «красной зоны» по заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала газета «Свободная пресса», ссылаясь на западное издание.
С какого числа начнут проводить проверку на наличие COVID-19 пока не известно. Тестирование будет добровольным, однако отказ от него может привести к вынужденной самоизоляции.
На сегодняшний день рекорд по суточному приросту заболевших бьет Америка. На втором месте Бразилия, а за ней — Индия.